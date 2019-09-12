枋寮漁港淤積嚴重，漁業署及縣府官員前往漁港現勘。（潘建志攝）

屏東枋寮漁港今年淤積嚴重，退潮時變成一片沙洲，甚至人都可以在上面行走，連小膠筏都無法出入港。縣府緊急派人清淤10多天後，終於先開出一條航道讓船隻出入。漁會表示，治本之方要把港口堤岸往外延伸，阻擋西南浪入侵。

枋寮區漁會總幹事陳博華說，今年因西南氣流旺盛，西南浪帶來大量泥沙淤積在港內，是歷年來最嚴重的一次，甚至連小船都無法出入。緊急向縣府求援後，先請包商挖出一條航道讓漁民出海，不過若要全部清淤完成，恐怕需要花費許久時間。

目前靠近港區消波塊處已挖出一條航道，不過漁民表示，即使漲潮時出入也蠻危險的，一不小心就會擦撞消波塊。目前縣府仍會持續清淤，若經費用完後，鄉公所會以軍方的睦鄰基金，繼續接手清淤。

漁業署及縣府官員前往漁港現勘，漁民抱怨連連，指出枋寮漁港是重要的魩鱙魚業基地，6至8月是禁漁期，好不容易等到9月禁期結束要出海捕魚，卻出現淤積情形，出海還要看潮汐，難道要叫漁民喝西北風？

漁民建議，清淤只是治標，若要治本的話，必須將港口的攔沙堤往外延伸，才能將西南浪擋在港外。由於枋寮漁港屬二類漁港，由縣府管轄，漁業署建議縣府先進行調查，找出嚴重淤積的原因，再進行改善。

(中時 )