美麗華集團黃家成員、德安集團董事長黃春發，金管會查出，在2013年至2016年間以境外假交易，掏空上市公司美亞鋼管3億多元，台北地檢署指揮調查局新北市調查處約談黃春發等人到案，訊後依違反《證交法》特別背信罪諭令黃春發以300萬元交保。
與黃春發同時被約談的美亞董事賴粵興100萬元交保，董事鄭達騰，諭令50萬元交保，與黃合作的地產大亨林健標，30萬元交保，林的妻子何歡限制住居，其餘人均請回。
金管會發現，德安集團負責人黃春發，自2013年至2016年間，以海外公司假交易手法，掏空集團旗下股票上市公司美亞鋼管資產3億多元，事後以不實財報作掩飾，涉嫌違反《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信等罪，函請檢調偵辦。
黃春發去年才因德安航空遭檢舉，以境外公司假交易手法，涉詐領民航局補助金額逾5億元案，遭檢調搜索並約談黃春發到案，諭令黃春發以300萬元交保。
(中時 )
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