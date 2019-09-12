國民黨中央今召開韓國瑜「你越黑我越挺」記者會，對於指稱，韓引述一段說法，從頭到尾說事實，講的話尚未涼，說韓怒罵丁守中佛系打法，這是媒體標題殺人，這是挑撥離間。某些媒體大做文章，韓自參選至今沒有批評過別人。

媒體報導應公平正義，請給韓市長公開透明的評價。只要對於市政、政策上 希望媒體不要再扭曲事實，很多標題是用標題殺人，總統選舉已經變成負面選舉。

(中時電子報)