影》媒體不要再黑韓了！國民黨痛批不實報導 09:532019/09/12 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央今召開記者會澄清黑函的不實報導。(圖/截自中時電子報 直播) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中央今召開韓國瑜「你越黑我越挺」記者會，對於指稱，韓引述一段說法，從頭到尾說事實，講的話尚未涼，說韓怒罵丁守中佛系打法，這是媒體標題殺人，這是挑撥離間。某些媒體大做文章，韓自參選至今沒有批評過別人。 媒體報導應公平正義，請給韓市長公開透明的評價。只要對於市政、政策上 希望媒體不要再扭曲事實，很多標題是用標題殺人，總統選舉已經變成負面選舉。 看韓三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ (中時電子報) #國民黨 #2020大選 #韓國瑜 #丁守中 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 從不參加造勢 高雄年輕韓粉曝今北上挺韓原因 10:022019/09/08 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾35萬人 17:052019/09/08 政治 挺韓站台 洪秀柱：韓國瑜是民主程序提名的參選人 20:272019/09/08 政治 韓國瑜獻唱「浪子回頭」 民眾溫馨揮舞手機燈海 20:452019/09/08 政治 韓信心喊話 反擊抹黑強調團結 04:102019/09/09 話題觀察 韓信心喊話 別重蹈覆轍 04:102019/09/09 政治要聞 馬英九在韓造勢場被噓 李正皓列關鍵問題 09:182019/09/09 政治 韓造勢場爆噓馬事件 黃暐瀚只想問韓粉這句話 16:012019/09/09 政治 馬幕僚：馬英九並未刻意避開韓國瑜 仍會挺韓 09:122019/09/11 政治 馬、韓未同框 羅智強：我若是馬 也不知該怎麼做 17:492019/09/11 政治 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 台南深綠票倉民調 網民驚：韓國瑜還有這數字 - 政治 美女議員曝：小英被韓35萬造勢嚇傻了！ - 政治 國民黨31大老登報挺韓 網：獨缺他一人 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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