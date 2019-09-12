LIVE／蔡英文媒體聯訪

我國邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞日前表明「台灣對我們來說完全無用」，展現強烈斷交意願；蔡英文總統今上午視察土城工業區時表示，索羅門群島邦交關係在中國步步進逼之下，確實讓台灣面臨挑戰，但台灣這幾年跟索國有很多方面合作，「合作方案也帶給索國人民很多照顧，他們應能感受到我們的誠意。」

至於索羅門群島的外交部長馬內列（Jeremiah Manele）仍在台灣訪問，總理卻斷交動作頻頻，是否覺得無情？蔡英文說，「面對這樣的情勢，我們還是盡最大力量、做最大努力中。」

(中時 )