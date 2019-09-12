索羅門總理談斷交好無情？蔡英文：努力中 10:072019/09/12 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 我國邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞日前表明「台灣對我們來說完全無用」，展現強烈斷交意願，蔡英文總統今上午視察土城工業區時表示，索羅門群島邦交關係在中國步步進逼之下，確實讓台灣面臨挑戰。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LIVE／蔡英文媒體聯訪 我國邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞日前表明「台灣對我們來說完全無用」，展現強烈斷交意願；蔡英文總統今上午視察土城工業區時表示，索羅門群島邦交關係在中國步步進逼之下，確實讓台灣面臨挑戰，但台灣這幾年跟索國有很多方面合作，「合作方案也帶給索國人民很多照顧，他們應能感受到我們的誠意。」 至於索羅門群島的外交部長馬內列（Jeremiah Manele）仍在台灣訪問，總理卻斷交動作頻頻，是否覺得無情？蔡英文說，「面對這樣的情勢，我們還是盡最大力量、做最大努力中。」 (中時 ) #台灣 #索羅門 #群島 #索羅門群島 #我們 也許您會感興趣 推薦閱讀 西出玉門皆故人 04:092019/09/08 兩岸藝文 索羅門外長訪台 外交部稱邦誼穩健 01:122019/09/08 政治要聞 接見索羅門外長 蔡英文：將進一步提升兩國雙邊關係 11:342019/09/09 政治 索羅門外長訪台 到底談了什麼？ 18:412019/09/09 政治 台索斷交？索國：政府做最終決定前雙邊關係都照常 20:592019/09/09 政治 接見索國外長 蔡：提升雙邊關係 04:102019/09/10 兩岸新聞 陸闖第二島鏈 台索關係走鋼索 04:102019/09/10 國際大事 索羅門總理再談斷交 因台灣對索無用處 20:032019/09/11 國際 索羅門總理指台灣無用處 外交部：大使館密切溝通中 20:062019/09/11 政治 邦交的新危機 04:102019/09/12 時論廣場 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 台南深綠票倉民調 網民驚：韓國瑜還有這數字 - 政治 美女議員曝：小英被韓35萬造勢嚇傻了！ - 政治 國民黨31大老登報挺韓 網：獨缺他一人 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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