中國女子張玉婧因今年3月間擅闖美國總統川普佛州度假俱樂部被捕受審，陪審團今天判決張玉婧有罪，可能面臨最高6年有期徒刑；此案引發美國情治安全的疑慮。

33歲的被告張玉婧（Yujing Zhang）在佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）法院出庭。經過兩天的法庭審理，陪審團12人經約4小時審慎討論後作成決定，張玉婧被起訴的各項罪責皆判有罪。

路透社報導，法官將在11月22日宣判張玉婧案。對擅闖管制建物一罪，可處1年有期徒刑、1年獄後監督及1000美元罰款；對聯邦官員做出虛假陳述一罪，最高可處5年有期徒刑、3年獄後監督及25萬美元罰款。

張玉婧今年3月闖入川普佛州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）後被捕，當時她攜帶多台電子裝置，引發是否構成情報威脅的調查。

法新社報導，由於沒有證據顯示張玉婧是間諜，因此檢方未以間諜罪起訴她。

近年來發生多起中國人因涉間諜案及竊取商業機密在美國被捕案件，引起各界疑慮。

在張玉婧被捕後不久，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，「我認為此案提醒美國民眾：中國所造成的威脅，他們在美國境內所做之事，不僅是對抗美國政府官員，甚至更為普遍。」

(中央社)