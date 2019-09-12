2020大選，選情可說是詭異多變。前總統陳水扁也發表最新看法，直言韓國瑜8日在新北舉辦大選首場造勢晚會成功，韓粉未散，奠定不會中途被「換柱」的基石。阿扁認為，「韓朱配」仍然是黨內強而有力的最佳拍檔！對於民進黨，他認為，不可能「蔡賴配」，賴揆也不會獨立參選。

阿扁今日在個人臉書「陳水扁的勇哥物語」PO文，評論時政。阿扁稱，民進黨現在放眼看去，現任副總統陳建仁仍然是蔡總統連任，最能平衡黨內或綠營政治生態的安全牌，雖然陳副在總統黨內初選期間表示不要考慮他。

阿扁也對國民黨的政局提出看法。先是對韓國瑜9月8日成功在新北舉辦總統大選首場造勢晚會，韓粉未散，終於奠定不會中途被「換柱」的基石。僅管新北前後二位「地方朱侯」雙雙缺席，無可否認地，「韓朱配」仍然是黨內強而有力的最佳拍檔！

阿扁也強調，鴻海集團創辦人、「『無黨籍身分參選人』郭台銘退黨已箭在弦上」，郭柯王結盟逐漸成型。「柯文哲表態將全力支持郭董參選總統，他可以擔任競選總幹事；王金平則表示不會出任副手」。然而「郭王配」，一個有財力，一個有人脈，加上一個有人氣的總幹事柯市長，將是不可忽視的「白金」組合。

不過從1948年以來的總統副總統選舉史來看，除了呂秀蓮做滿二任副總統，陳誠二任未滿過世，嚴家淦、李登輝副總統後來繼任總統，民選總統迄今，沒有一位副總統能夠更上一層樓的。李登輝、馬英九二位國民黨籍總統的副手也都一任一換。蔡英文如果跟阿扁一樣，副手搭檔二任都同一人，自不意外。

(中時電子報)