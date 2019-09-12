南盜北上專偷北市校園 警跨縣緝獲 10:102019/09/12 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方逮獲張姓竊賊，起出尚未花完的贓款約60萬元。（翻攝招牌／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北科技大學上月20日驚傳竊案，辦公室遭歹徒入侵偷走80餘萬元，大安分局據報後即成立專案小組投入偵辦，遠赴高雄將40歲張姓男子逮捕歸案。 警方追查，張嫌在行竊得手後，故意不斷換搭計程車離開北市，以躲避警方的查緝，但仍被警方查出他的身分及行蹤，向地檢署及法院聲請並核發拘票及搜索票後，立即南下高雄將張嫌拘捕到案，並起獲贓款約60萬元。 張嫌到案後，經警方調查比對，研判張嫌可能從南一路偷到北部，所涉竊盜案件可能不只一件，呼籲曾受害的各大專院校出面協助指證，以利案件調查偵辦。 (中時 ) #警方 #高雄 #調查 #偵辦 #行竊 也許您會感興趣 推薦閱讀 強盜傷人 萬華警澄清無匿報 04:102019/09/08 社會新聞 金門急診室暴力 檢方分案偵辦 13:062019/09/08 社會 香港、台灣，你幸福嗎？ 04:102019/09/09 時論廣場 台鐵號誌故障險釀追撞 運安會首度啟動調查 11:062019/09/09 生活 長興化工董座住宅劫案 警方逮兩嫌 13:252019/09/09 社會 拒絕追求遭砍 高中女三根斷指接不回 16:272019/09/09 社會 惡男酒後持鐵椅砸老阿嬤 關起來！ 20:172019/09/09 社會 紐約市警局辣警參訪樹林警分局 04:102019/09/10 地方新聞 破壞商品並行竊 印尼女子判刑 04:102019/09/10 地方新聞 本土劇肌肉男藝人周長輝持毒遭逮 坦承吸食否認販賣 16:282019/09/11 社會 社會熱門新聞 10分鐘吞11片批薩僅45公斤 華裔美魔女大胃王驟逝 - 社會 少女泳選手露股溝 慘被剝奪資格 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 霸氣正宮再嗆小三 爆：尪無法再「繁衍」 - 社會 熟齡女都玻璃心？店員兩字她心碎滿地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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