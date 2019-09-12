台北科技大學上月20日驚傳竊案，辦公室遭歹徒入侵偷走80餘萬元，大安分局據報後即成立專案小組投入偵辦，遠赴高雄將40歲張姓男子逮捕歸案。

警方追查，張嫌在行竊得手後，故意不斷換搭計程車離開北市，以躲避警方的查緝，但仍被警方查出他的身分及行蹤，向地檢署及法院聲請並核發拘票及搜索票後，立即南下高雄將張嫌拘捕到案，並起獲贓款約60萬元。

張嫌到案後，經警方調查比對，研判張嫌可能從南一路偷到北部，所涉竊盜案件可能不只一件，呼籲曾受害的各大專院校出面協助指證，以利案件調查偵辦。

(中時 )