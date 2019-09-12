天氣風險公司預測，中秋假期北部雲量多，南部午後有雨。(圖/摘自天氣風險 WeatherRisk臉書)

中秋連假即將展開，中央氣象局表示，3天連假期間受太平洋高壓影響，將產生漸進式變天，降雨會一天比一天多。周五中秋節，基隆北海岸、東半部地區有局部降雨，六、日雨區逐漸擴大，尤其大台北、宜花東周日可能會有不定時降雨，午後雷陣雨範圍更廣；中部地區在連假期間天氣較穩定，賞月機會最高。

氣象局預報員陳建安指出，中秋連假期間，由於太平洋高壓勢力一天比一天弱，因此天氣會產生漸進式變化。周五中秋節當天各地大致是晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區有局部降雨，山區及靠近山區的平地則要留意午後雷陣雨。

根據天氣風險公司預測，中秋假期颱風來攪局的機會不高，但台灣位在大型低壓帶的邊緣，三天都是偏東北風的環境，雖然還不到真正的入秋，但北部在夜晚、清晨會稍微涼一些。東北風與水氣會一天比一天多，周六、日隨東方的低壓帶逐漸接近，水氣越來越多，迎風面的北部、宜蘭降雨機會增高，全天都有短暫陣雨的機會。由於東北風的環境，午後雷雨容易出現在南部、花東山區，因此晚間的雲量可能還是偏多；中地區部在連假期間天氣大致穩定，賞月機會高。

連假後期開始則要留意颱風動態，菲律賓東方的大型低壓帶中有許多「旋轉的中心」，其中95W熱帶低壓有可能在這兩天發展為第16號颱風「琵琶」，生成後會緩慢向西北移動。這個大低壓帶中，也不排除會出現其他的熱帶系統，加上北方太平洋高壓和西風帶的角力，局勢相當複雜，不排除颱風有更接近臺灣的機會，周末至下周要密切關注。

(中時電子報)