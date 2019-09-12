保安警察大隊運用電腦大數據分析，掌握毒品對象及情資，查獲大批毒品。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局保安警察大隊運用電腦大數據分析，掌握毒品對象及情資，今年1至8月份各類線上立破，總計查獲刑案1380件，帶回涉案1630人；暑假執行青春專案期間，6至8月份查獲毒品案件共428件，較去年同期成長約30％，表現相當亮麗。

保安警察大隊指出，暑假期間執行「青春專案」，第一中隊分隊長莊念遠等5名員警，根據大數據「治安熱點」分析，當天於北屯區文心路上發現1輛自小客車行車不穩、形跡可疑進行攔查，在車內起獲毒品果汁包約747包，總重量超過5．5公斤（含2級毒品甲基卡西酮共5548公克）、2級毒品甲基卡西酮原料1包（毛重875公克）及毒品果汁包空包裝袋2箱，合計查扣毒品達6423公克；除將犯嫌移送法辦，並擴大追查毒品來源。

「叫我第1名！」保安大隊長李建興表示，線上立破評比第1名殊榮，亮麗的成果表現吸引其他縣市警察單位前來觀摩學習；大數據分析指的是全面累積並儲存各類資料，透過資料探勘從中擷取有用資訊，針對掃毒、肅槍、打詐、取締酒駕及大選期間查賄制暴等，能有效規畫勤務。

李建興說，保安大隊為警察局直屬警力，相較各分局，勤業務相對單純，因此將線上立破列為大隊核心價值工作，運用電腦大數據分析配合科技裝備，提升打擊犯罪能量，展現警方維護治安的能力與決心，讓市民安心有感。

(中時 )