效力馬林魚的台灣左投陳偉殷，休息2天後再度登板中繼，於球隊5比5平手時登板，面對釀酒人總計中繼1.1局無失分，還飆出3次三振，不過可惜隊手火力略勝一籌，在穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)雙響炮帶領之下，釀酒人以7比5帶走勝利。

馬林魚先發投手羅培茲(Pablo Lopez)主投5局被敲5支安打，其中有2發全壘打失掉5分，而馬林魚在5局下半狄亞茲(Isan Diaz)與古柏(Garrett Cooper)「背靠背」開轟，將比數追成5比5平手後，下半局由陳偉殷登板接手。

陳偉殷雖一上場就被敲安，不過接下來先讓對手平飛球出局後，再用曲球、滑球讓連續2棒揮棒落空三振。7局上半續投，再用一記滑球讓釀酒人打者站著不動遭到三振，拿下本場第3K，不過接下來連丟4顆壞球保送又被敲安，陳偉殷被換下場後隊友也連飆2次三振解決危機，安全下莊。

馬林魚2名後援投手成功守住比分，不過9局上半厄瑞納(Jose Urena)面對釀酒人強打穆斯塔卡斯遭到狙擊，穆斯塔卡斯敲出本場比賽第2轟，突破僵局並將分數超前成7比5，他個人今天4支3猛打賞，包辦全隊5分打點。

陳偉殷總計中繼1.1局被敲2支安打，靠滑球、曲球頻頻讓對手吞下三振，自責分率下降至6.82，本場比賽最快球速92.2英里(約148公里)。

(中時電子報)