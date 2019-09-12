美國國家安全顧問波頓10日遭總統川普炒魷魚，震驚華府政壇。雖然川普表示內心已有5名人選，但據美國有線電視新聞網報導，一名資深行政官員表示，川普團隊正討論讓波頓的對手、國務卿蓬佩奧接任國安顧問一職。若成真，蓬佩奧將成為美國歷史上第二位兼任國安顧問的國務卿。

據路透社報導，川普11日表示，波頓會遭開除是因為他犯了一些錯誤，包括要求北韓領導人金正恩採納「利比亞模式」交出所有核子武器，這冒犯了金正恩。

關於接班人選，川普表示很多人對接替波頓的職務有興趣，他認為有5人相當能夠勝任，但他未透露是那些人。報導指出，一名熟悉此事的消息來源表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）也在川普的考量名單上，但目前仍不清楚川普是否認真考慮讓蓬佩奧兼任的可能性。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，另一名白宮官員透露，蓬佩奧可能近期接下國安顧問一職，川普也很樂意如此。但這名官員也警告，「季辛吉模式」可能對蓬佩奧很危險，特別是他在整個川普行政團隊同時佔據外交國安要職，如此一來突然變得太有權力的他，恐怕會讓川普很不對味。

報導稱，美國國務卿與國安顧問同為一人兼任並非首例。素有美國外交教父之稱的季辛吉（Henry Kissinger），在1969年先任尼克森（Richard Nixon）政府任國安顧問後，再於1973年兼任國務卿一職。

目前傳聞可能接替波頓的人選包括國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）、人質事務特使歐布萊恩（Robert O'Brien）和副國務卿蘇利文（John Sullivan）。

(中時電子報)