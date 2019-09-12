中秋節前夕，台中東南扶輪社社長楊朝弘，11日代表台中東南扶輪社捐贈10萬元關懷金，給財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會/喜樂保育院，由院長林玉嫦代表接受。林玉嫦感謝台中東南扶輪社連續7年，在中秋節前與喜樂孩子們團圓，招待享用台中牛排館自助式美食，讓喜樂孩子們臉上洋溢著滿滿的幸福感。

台中東南扶輪社1968年成立，在歷屆社長、理事、全體社友、社友夫人的共同努力之下，齊心為發展服務社會、造福人群而努力。台中東南扶輪社一直以來與喜樂保育院有著密不可分的情感。

在歷屆社長的關心下，一屆傳承一屆，1979年起關懷喜樂迄今未曾間斷，無論是經費補助、設施設備的提供、活動的參與及喜樂憨兒產品行銷等，台中東南扶輪社總是成為喜樂保育院最有力的後盾。

台中東南扶輪社今年度口號是「愛心做公益，歡樂滿東南」。楊朝弘說，舉辨喜樂愛心水餃傳愛活動，邀請社友一起團購喜樂水餃300包，藉此喚起更多的人加入愛的行列。

一包水餃，一份希望，用購買串起身心障礙者幸福工作機會，用愛彰顯美善的力量，相信東南與喜樂之愛必定長長久久，讓愛永不止息。

楊朝弘表示，東南與喜樂40年的情誼，在各社團中是難能可貴的，東南肯定喜樂保育院服務身障者的用心與努力，讓每一個生命都活出生命中的價值。

該活動特別安排5位身障夥伴，擔任喜樂水餃幸福味傳愛走秀，在音樂的律動中，秀出充滿自信的喜樂餃。現場也安排社員與喜樂憨兒體驗包水餃，在溫馨的互動中，展現愛與歡笑的氛圍。

林玉嫦感謝台中東南扶輪社長期以來陪伴喜樂成長，從早期小兒麻痺兒童服務至轉型收容智能、多重障礙者的服務，由50多位個案至200多位住宿服務案量，在喜樂歷史軌跡中，台中東南扶輪社一直都在，成為支持院方的最佳後盾。

(工商 )