新北市萬里漁港上午9點多發生漁船起火意外，萬里漁港一艘500噸漁船天豐一號船艙突然起火，兩名漁工急著入內搶救，但因火勢太大，其中1名移工燒傷自行逃脫，另有1名本國籍60餘歲漁工受困在艙內，被救出時OHCA，送往基隆長庚醫院。海巡署人員也在第一時間前往協助滅火搶救，火勢一度在船艙底部悶燒，在10點9分已獲得控制，目前清查後確認船上已無人員受困，起火原因正由消防單位及海巡調查當中。

萬里港漁船在艙底悶燒，造成2名漁工一輕傷一命危。(新北消防局提供/吳家詮台北傳真)

(中時電子報)