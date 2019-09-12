萬里漁船失火 2漁工一命危一輕傷送醫 10:332019/09/12 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市萬里漁港師漁船起火，造成2名漁工一輕傷1命危。(新北消防局提供/吳家詮台北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市萬里漁港上午9點多發生漁船起火意外，萬里漁港一艘500噸漁船天豐一號船艙突然起火，兩名漁工急著入內搶救，但因火勢太大，其中1名移工燒傷自行逃脫，另有1名本國籍60餘歲漁工受困在艙內，被救出時OHCA，送往基隆長庚醫院。海巡署人員也在第一時間前往協助滅火搶救，火勢一度在船艙底部悶燒，在10點9分已獲得控制，目前清查後確認船上已無人員受困，起火原因正由消防單位及海巡調查當中。 萬里港漁船在艙底悶燒，造成2名漁工一輕傷一命危。(新北消防局提供/吳家詮台北傳真) (中時電子報) #漁工 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶救工具機大補帖 經濟部本周上菜 04:102019/09/09 財經要聞 捍衛安心吃魯肉飯權利 12岸巡秋節無休 18:032019/09/09 生活 海巡水砲痛擊陸船 化身萬里蟹御守 14:042019/09/10 社會 交通不便恐影響搶救時間...他用網路守護這裡「三高」熟齡族 14:262019/09/11 生活 北港鎮公所搶救生態池 邀民眾中秋遊池賞月 18:002019/09/11 生活 吳淑娟：搶救偏鄉教育 需長期抗戰 04:102019/09/12 生活新聞 社會熱門新聞 10分鐘吞11片批薩僅45公斤 華裔美魔女大胃王驟逝 - 社會 少女泳選手露股溝 慘被剝奪資格 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 霸氣正宮再嗆小三 爆：尪無法再「繁衍」 - 社會 熟齡女都玻璃心？店員兩字她心碎滿地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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