一名大陸YouTuber日前到台灣旅遊，不料在西門町等知名景點想要消費，卻因為許多店家無法使用行動支付以及信用卡，讓他難以接受，甚至在影片中直言，「台北簡直弱爆了」。

這名大陸YouTuber林嵩在網路上分享了一支來台灣旅遊後的心得影片，但影片主題卻是「台灣台北弱爆了」，讓不少台灣網友十分不滿。他表示，台北走一趟最直觀的感受就是台灣比大陸差遠了，各方面都落後很多，僅因為很多小商家都不能接受行動支付，甚至是信用卡。

而林嵩詢問老闆們後得到的答覆是「小本生意賺的錢少，不想支付銀行手續費」，讓他無法理解，認為這是在省小錢損失更多利益。他繼續說明，想為台灣旅遊業做貢獻，但親自走訪後覺得是店家不替顧客們著想，賺不到錢不值得同情。

他光是這支影片的倒讚數比其他影片的觀看人數還要多。（摘自YouTube Song Lin）

事實上日本也有些小店家只收現金，而底下網友紛紛開始酸，「只有沒做好旅遊功課的人才會覺得去的地方很落後」、「沒有行動支付就叫弱？」，有大陸網友更指出，「我在歐洲工作，但也反感這種影片，太主觀了，很多歐洲國家也用現金啊」。

(中時電子報)