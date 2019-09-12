美國最高法院今天批准總統川普政府全面實施新庇護規定，將縮減移民在美國與墨西哥邊界庇護申請。這是川普強硬移民政策的要項之一。

此規定要求，想尋求庇護的移民，須先在第3國尋求庇護，才能經由第3國前來美國。最高院表示，挑戰新規合法性的訴訟進行之際，此規定可逕行實施。

聯邦法官7月間針對此規定發布全國禁制令，但舊金山聯邦第九巡迴上訴法院8月16日將禁制令適用範圍縮小到其管轄的西部9州，包含邊境的加州與亞利桑那州，為另兩個邊界州德州與新墨西哥州適用規定開啟可能性。

美國民權聯盟（The American Civil Liberties Union）與另兩個團體在聯邦法院提出挑戰，他們說，此政策違反美國的移民法，政府發布時也未正確遵守法律程序。相關規定是在7月15日公布。

加州的聯邦地區法官提格（Jon Tigar）7月間發布全國禁制令。

(中央社)