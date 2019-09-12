最近是否流行NBA球員出書痛罵前東家呢？曾在2011-12年球季短暫效力過獨行俠的歐登，竟然出書爆料當時自己在獨行俠很不愉快，更在比賽期間被獨行俠老闆庫班狠狠踹了一腳，要不是卡特把他按住，他的職業生涯恐怕早已結束。

歐登待在獨行俠期間，跟隊友、教練、老闆庫班之間關係都很差，還曾爆出跟當時球隊一哥諾維茲基在休息室內打架，卻遭諾維茲基修理了一頓，沒想到歐登自己加碼爆料，聲稱在2012年4月7日的例行賽，自己竟被庫班踹了一腳。

「那場比賽可能是我例行賽表現最差的1場，當時卡萊爾總教練把我換下，我坐到板凳席最後方，剛好就在庫班旁邊，他直接踢了我一腳，」歐登說，「當時我嚇呆了，然後腎上腺素上升，當我想要跳起來還擊，卡特緊緊按住了我。」

「庫班又一次沒把我當人看待，這不是他在全隊面前應該展現的方式，天啊！我當時很想把他打趴到地上，但那也解決不了任何問題，」坦承自己待在獨行俠期間精神狀態欠佳的歐登表示，「從那年之後，我再也沒有幫獨行俠打過球了。」

也難怪個性火爆的庫班，會對歐登做出如此脫序舉動，畢竟當時獨行俠集結奇德、卡特、馬里昂、諾維茲基、歐登等好手，準備尋求衛冕，沒想到歐登狀態低迷，場均只有6.6分、4.2籃板，獨行俠更在季後賽首輪就遭雷霆橫掃出局。

(中時電子報)