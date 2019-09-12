針對兒福聯盟指「66.8％弱勢家庭付不出學費待救援」，教育部回應，現在各教育階段都有完整的就學協助機制，同時結合民間資源，建立教育儲蓄戶機制，學生如有無力負擔學習相關費用之情形，可透過平台向社會大眾募捐。

教育部表示，為避免在學學生因家庭經濟突發困境而失學，已於各教育階段規畫各項就學協助機制，適時給予經濟上之支持。

國中小部分，因屬義務教育，公立國中小學生免繳學雜費，僅收取代收代辦費。教育部另針對低收入戶、中低收入戶及家庭突遭變故等國中小學生，提供書籍費、家長會費及學生團體保險費等三項代收代辦費用補助，計補助超過30萬人次、1億8619萬4615元。

有關高中職部分，教育部針對低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭子女孫子女補助學雜費減免8萬8282人，計9億6036萬8411元，另並補助低收入戶、中低收入家庭學生就學貸款利息1萬6846人次，計7881萬2872元。

有關大專院校部分，為協助大專校院弱勢學生就學，減輕其就學負擔，已提供學雜費減免、大專校院弱勢學生助學計畫助學金、就學貸款及高等教育深耕計畫弱勢協助等措施，其中學雜費減免計補助23萬7055人次，經費60.96億元。

此外，教育部自97年起推動「學校教育儲蓄戶」，輔導全國高級中等以下學校開立專戶，學校如遇校內經濟弱勢學生有無力負擔學習相關費用之情形，可透過教育儲蓄戶網路平台（www.edusave.edu.tw），向民間團體或社會大眾募捐，以協助低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或其他特殊狀況造成家庭經濟困難之學生就學。

教育部強調，將本諸教育機會均等之理想與社會公平正義之精神，持續提供學習弱勢族群所需的教育資源，以幫助學生安心學習與快樂成長。

(中時 )