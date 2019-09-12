國民黨總統參選人韓國瑜8日新北三重造勢，現場湧入35萬人。媒體人陳鳳馨表示，造勢後網路前10支發燒影片，有5支都是韓，可見韓粉的存在不容置疑。但韓也不能只靠「造勢」這一招，正因媒體的放大檢視，對議題的掌握權更顯重要。

陳鳳馨在政論節目表示，自從8日三重35萬人造勢後，網路前10支發燒影片，有5支都是支持韓國瑜的；尤其當日造勢「大進場」，更榮登第1名。此現象可見，韓粉的存在是不容置疑的，且這些人不僅數目龐大，他們的向心力極高、黏著性也高。

話鋒一轉，陳鳳馨直言，韓國瑜也不能只靠造勢這一招。韓必須不斷把議題掌握權，不是由負面的角度去掌握回來，而是由正面的角度去掌握回來。

陳鳳馨語重心長感嘆，相較今年，韓國瑜去年其實有很好的方法。但畢竟去年韓是「挑戰者」，媒體會對他比較寬容，如今則是「動輒得咎」，雖確有失言，但每一個動作無論大小都被無限放大檢視，所以對議題的掌握權格外重要。

(中時電子報)