納達爾(右)和教練莫亞(左)合作有一段時間了，莫亞相當敬佩納達爾能夠擁有19座四大賽單打冠軍的成就。(資料照/美聯社)

2016年底加入西班牙職業男網名將納達爾教練團的前世界球王莫亞（Carlos Moya），近日在一個訪問中透露今年美國公開賽男單決賽讓納達爾體力透支，賽後身體直抽筋，無法自己好好穿上牛仔褲。

納達爾在今年美網男單決賽，和俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）經歷了一場將近5小時的五盤大戰，才由納達爾辛苦拿下比賽勝利，莫亞說：「這場比賽真的很漫長，我們都累到快死掉，壓根沒過多慶祝。」

「比賽非常艱難，在休息室我甚至必須協助納達爾穿上牛仔褲，因為他一直在抽筋，今年的美網決賽對身體和心理都是很不可思議的時刻，納達爾又拿到一座四大滿貫賽冠軍，是他生涯第19座了。」莫亞這麼說。

莫亞被問到，2019美網決賽的勝利，是否能和2008年溫布頓草地大滿貫決賽納達爾擊敗費德勒（Roger Federer）相提並論，莫亞回答：「兩場比賽都充滿了許多情感。」莫亞補充，2008年是在費德勒最擅長的草地球場擊敗他拿到冠軍，2019美網雖然是面對比較不熟悉的年輕選手，但比賽一樣不好打，狀況其實不太一樣，但都同樣重要，「喬柯維奇擁有16座四大賽冠軍、納達爾19座，費德勒則是20座，當我還是選手時，已經覺得山普拉斯（Pete Sampras）的14座四大賽冠軍很不可思議了。」

莫亞認為，毫無疑問地，他相信三大天王還有能力繼續在四大賽帶走冠軍，這會是很了不起的成就，假如納達爾停留在19座，依然是擁有很偉大的職業生涯，不過整個團隊專心在協助納達爾持續前進，會以明年澳洲網球公開賽挑戰20座四大賽冠軍努力。

(中時電子報)