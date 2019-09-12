鴻海創辦人郭台銘日前指控蔡政府的幼托政策，抄襲其「0到6歲國家養」政見；對此蔡英文總統今赴新北市土城視察時回嗆，郭台銘今年夏天才決定參選，但蔡政府目前宣布的很多政策，都是經過長時間的政策討論、反覆檢查後才宣布，一切按部就班，「郭董應該有些誤解。」

蔡英文表示，例如育嬰及托兒政策而言，早在去年就已進行第一階段的宣布，並在8月1日全面實施，一切都是按部就班，經過縝密思考及討論後才執行，郭董今年夏天才決定參選，「我想郭董應該有些誤解。」

此外，針對郭辦痛批蔡英文兩岸政策失敗，導致國家得拿納稅人民100億補助觀光；蔡英文反駁，「中國對於自由行旅客限制，導致團客減少，眾所皆知，就是針對這次選舉而來。」

蔡英文強調，台灣是民主社會，選舉不能受到外來因素干涉，因此必須在這個時間點，對產業提供必要協助，協助業者不會在中國的政治操作下受傷，除了保護業者，也是保護民主不受政治干預，「非常期待郭董跟我們站在一起，共同守護國家民主，保護選舉不受外力干預，這件事不應該拿來批評自己人吧！」

(中時 )