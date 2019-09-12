藍委疑花蓮文旦遭棄置 農委會無作為 13:352019/09/12 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨團副書記長童惠珍（中）、台南市議員謝龍介（右二）12日舉行「農委會丟棄文旦抓到了！抓到了！」記者。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨團副書記長童惠珍、台南市議員謝龍介12日舉行「農委會丟棄文旦抓到了！抓到了！」記者會，質疑花蓮縣鳳林、瑞穗的文旦被棄置山坡、埤塘，卻不見農委會積極作為將其商品化。(圖文／姚志平) Start at (中時 ) #文旦 #農委會 #質疑 #記者會 #花蓮縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳佩蓉質疑膳宿費 韓陣營要求3天內道歉 14:412019/09/08 政治 吳佩蓉質疑住總統套房 韓辦：道歉否則提告 16:142019/09/08 政治 台南文旦農特產 熱銷加拿大 04:102019/09/09 地方新聞 再控菊濫用高雄氣爆善款 藍黨團赴監察院告發 12:552019/09/10 政治 朱宗慶打擊樂團記者會 介紹2新生代演奏家 13:202019/09/10 生活 中秋月圓 獨居老人收到月餅與文旦笑了 16:382019/09/10 社會 廢棄文旦倒水圳 最高可罰500萬元 18:572019/09/10 生活 無名氏捐1.6萬斤文旦 家扶社工搬到手軟 16:082019/09/11 生活 山坡地保育做得好 台中市、宜蘭縣勇奪農委會金育獎 16:452019/09/11 財經 農委會收購文旦後棄置 國民黨要陳吉仲說清楚 11:042019/09/12 政治 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 郭台銘退出國民黨 韓國瑜競辦回應了！ - 政治 會不會跟進郭台銘退黨？王金平這樣說 - 政治 不管了？郭台銘退黨 周錫瑋撂重話！ - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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