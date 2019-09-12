獅子成群獵食通常無往不利，但若只是一隻獵捕體型比牠大2、3倍的水牛，勝負就難定了。就有一頭雄獅，單槍匹馬捕殺水牛，一開始雙方僵持不下，但因水牛頑強抵抗，使命用牛角反擊，致使雄獅師遍體鱗傷，血流滿面，最後水牛安然全身而退，雄獅卻躺在地上，奄奄一息，水牛完勝雄獅9分鐘影片超震撼，

（圖／摘自youtube畫面)

（圖／摘自youtube畫面)

（圖／摘自youtube畫面)

影片中可見，這是一場雄獅單挑水牛畫面一開始，可能是雄獅的攻擊位置不對，一直位在水牛的前方，才會讓水牛得以不斷牛角反擊，成為這場獅牛戰局勢逆轉的關鍵。

（圖／摘自youtube)

儘管雄獅已被水牛的牛角頂的遍體鱗傷、精疲力盡倒地，卻不想放棄這塊大牛肉，見水牛向前靠近，又使出起身再戰，抓住水牛的頭部，結果還遭水牛頭頂攻擊，如此慘烈戰況，反覆好幾回合。

雄獅單挑水牛慘遭KO。（影片取自youtube)

雄獅與水牛纏鬥到最後，另一頭水牛加入戰局，對雄獅猛力連頂帶踢了好幾下之後，雄獅最終慘遭水牛KO，倒地不起，只能眼見水牛離去。

(中時電子報)