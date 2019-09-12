鴻海集團創辦人郭台銘發言人蔡沁瑜12日受訪時，宣讀郭台銘的聲明，宣布即日起郭台銘退出中國國民黨。(圖／劉宗龍攝)

201909120蔡沁瑜副執行長發表郭台銘先生退出中國國民黨聲明。(影／劉宗龍攝)

國民黨榮譽黨主席連戰、吳伯雄、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌等共31人，今日（12）在報紙頭版，發表《團結、奮鬥、救中華民國》聲明，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲韓國瑜與郭台銘兩位黨內同志，能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。

針對此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜隨後發表聲明，表示即起郭台銘退出國民黨。聲明全文如下：

看到這份大老們的聲明

郭先生可以理解他們的擔憂

但這名單上的人

有多少人是人在曹營心在漢

因此我們更擔憂的是

如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，

還有很多百年世襲的中常委

在把持這個政黨，

台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，

這群守舊、迂腐的中常委，

一直把自己的利益放在政黨利益之前，

把政黨利益放在國家利益之前

這和郭先生的理念背道而馳

郭先生也不會眷戀這個政黨

即日起

郭台銘先生退出中國國民黨

(中時電子報)