國民黨榮譽黨主席連戰、吳伯雄、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌等共31人，今日（12）在報紙頭版，發表《團結、奮鬥、救中華民國》聲明，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲韓國瑜與郭台銘兩位黨內同志，能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。
針對此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜隨後發表聲明，表示即起郭台銘退出國民黨。聲明全文如下：
看到這份大老們的聲明
郭先生可以理解他們的擔憂
但這名單上的人
有多少人是人在曹營心在漢
因此我們更擔憂的是
如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，
還有很多百年世襲的中常委
在把持這個政黨，
台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，
這群守舊、迂腐的中常委，
一直把自己的利益放在政黨利益之前，
把政黨利益放在國家利益之前
這和郭先生的理念背道而馳
郭先生也不會眷戀這個政黨
即日起
郭台銘先生退出中國國民黨
(中時電子報)
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