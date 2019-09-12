網友整理郭台銘過去曾說過的話。(圖/翻攝自臧家宜臉書)

蔡沁瑜副執行長發表郭台銘先生退出中國國民黨聲明。(劉宗龍攝)

鴻海集團前董事長、國民黨「榮譽黨員」郭台銘今(12)日正式宣布退黨，引發各界譁然，競爭2020總統大選的意味更加濃厚；郭台銘的種種行為引來「沒信用」、「輸不起」等批評，而郭過去曾說過的話也一一打臉他自己的行為。

郭台銘在今年4/17於國民黨中央領取榮譽狀，正式宣布將投入國民黨黨內初選角逐2020總統大選時，曾說過，「一定會經過初選的程序，絕不會接受徵召」、「如果選上，就代表國民黨角逐2020總統大選」、「若選不上，表示他努力不夠」、「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」。

但如今的退黨行為卻讓郭台銘的誠信掃地，說過的話一一打臉自己，過去曾說過「國民黨必須建立黨的初選制度，推出總統候選人，只有公開且接地氣的初選制度，才能夠建立起國民黨的典範，且一個公平、公正、透明、接地氣的公開制度，更是建立信用與黨魂的第一步」等話，如今看來更加諷刺。

(中時電子報)