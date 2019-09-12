德國總理梅克爾剛結束她的第12次訪華行程，習近平主席在會見梅克爾時明確表示，中方擴大開放說到做到。梅克爾在一系列會見中指出，同其他國家一樣，中國大陸同樣有發展的權利，不應阻礙中國大陸的發展進程。事實說明一切，中德正在共同推動合作共贏，兩國合作正沿著更好的方向發展。

文章指出，梅克爾本人關注中國發展的活力和廣度，希望深入了解中國，願加強與中國地方政府和民眾的交流。加上中國大陸市場足夠大，是德國最大貿易夥伴，不斷給德國帶來更多新機遇，這也是她常來中國的重要原因。

文章分析中德可以超越意識形態差異，是兩國維持關係穩定的關鍵。雖然有許多不同但兩國在經濟發展、完善治理、改善民生等方面具有廣泛共識，德國樂見中國發展，希望從中獲得更多合作機遇。在華為問題上，德國也沒有跟隨美國的腳步。反而在攜手應對人類面臨的共同挑戰上，中德也有廣泛合作空間。

(中時電子報)