英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）9月12日發表最新一年的世界大學排名，台北醫學大學從2019年501~600排名區間，進步到2020年全球前400名，排名大幅躍進。

北醫大在5項排名指標均有亮眼表現，其中「教學」、「研究」與「國際化」3項指標均較去年進步，「論文被引用數」分數更是大幅提升，單項排名較去年上升近兩百個名次，顯示北醫大近年來致力於提升研究品質的努力，已有相當成效。除了各項資源的持續投入，學術聲譽調查結果亦展現出北醫大近年來的表現，已獲得國際高教業界的認可。

為了更上層樓，北醫大規劃「北醫2030--未來十年願景發展白皮書」，以教育、研究、醫療、國際化、產學及行政等六大面向，設定短、中、長期目標與策略，再秉持「擁抱改變，創新價值」的核心理念，逐步朝國際一流醫學大學之路邁進。

THE世界大學排名依「教學」、「研究」、「論文引用」、「國際化」及「新創收入」等五大面向，共採計13項指標評比全球大學之表現，最新一期（2020）的排名中，全球共有逾1300所高教校院列名。

(旺報 )