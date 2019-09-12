國民黨控農委會大量棄置收購來的文旦。（國民黨團提供）

國民黨立院黨團今天舉行記者會，指控農委會跟農民大量收購文旦後卻大規模棄置，並提供相關空拍畫面佐證。台南市議員謝龍介說，農委會當初跟農民收購一斤10塊錢，說要做成果醬、精油、洗潔劑，「原來果醬是這樣做的？」謝龍介要求檢調介入調查，當初農委會跟廠商合約怎麼寫的？

國民黨團爆料農委會目前正在啟動的大果收購機制，在花蓮收購了2400噸文旦格外品，以一斤10元的方式收購，說要拿去做成果醬、精油、洗潔劑、飲料等，不過卻被發現在花蓮瑞穗瑞燕段1號、鳳林綜開段322號有大量棄置文旦的狀況發生，國民黨並出示空拍圖佐證。

雲林菜農林家新表示，這些棄置的地點他已經查證過，都屬於農會的地，柚子是農會收購的，棄置的地點也是農會的，因此農委會跟農會都應該出來說明清楚。這些都是人民納稅錢，被這樣子踐踏應該要說清楚，農委會如果做不到加工跟輔導就要講清楚，不要欺騙農民。

謝龍介表示，這些被棄置的文旦甚至沒有「去商品化」，有些人還會來這邊偷偷運走流入市場或是自己食用，對消費者也沒有保障，他也狂酸農委會，「你的果醬是這樣做的嗎？泡在埤塘3個月之後再拿出來做果醬？」

謝龍介也提醒，文旦有分大果跟小果，大果是文旦前十年新樹叢產的，但是大果的品質達不到外銷標準，因此前十年對農民來說都算投資，如果農委會每次都大量收購大果之後又棄置，持續這種大果收購政策，會導致大量農民投入種植文旦，會打壞市場，造成供過於求，如果外銷通路又沒打開，恐怕會引響農民生計，因次他呼籲，農委會這種政策是「假收購假加工真買票」，不如打開外銷通路才是王道。

(中時 )