鴻海創辦人郭台銘「中秋造反」動作頻頻；蔡英文總統今上午赴新北市土城視察時，媒體追問「怎麼看郭董參選？對綠營選情有利還是不利？」蔡表示，這段期間社會對2020大選討論和選項很多，她還是一樣，以既有的規畫來進行這項選舉，「民進黨在這個階段會非常團結，也會一直團結下去，同時集結社會支持。」

(中時 )