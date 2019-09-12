郭董「中秋造反」有助綠營選情？ 蔡英文這樣說 11:062019/09/12 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海創辦人郭台銘「中秋造反」動作頻頻；蔡英文總統今上午赴新北市土城視察時表示，「民進黨在這個階段會非常團結，也會一直團結下去，同時集結社會支持。」（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘「中秋造反」動作頻頻；蔡英文總統今上午赴新北市土城視察時，媒體追問「怎麼看郭董參選？對綠營選情有利還是不利？」蔡表示，這段期間社會對2020大選討論和選項很多，她還是一樣，以既有的規畫來進行這項選舉，「民進黨在這個階段會非常團結，也會一直團結下去，同時集結社會支持。」 (中時 ) #蔡英文 #社會 #選情 #中秋 #綠營 也許您會感興趣 推薦閱讀 三事將壓垮民進黨？網：若還能連任 證明最沒用是... 08:072019/09/08 政治 周錫瑋開直播 批蔡英文修國安法是綠色恐怖 14:212019/09/09 政治 2020別讓小英贏人民輸 04:102019/09/10 時論廣場 天下雜誌民調：韓國瑜、蔡英文差距拉大 14:232019/09/10 政治 街頭民調超刺激！曾投扁的她曝支持韓主因 14:532019/09/10 政治 高鐵延伸到屏東 蔡英文：打通台灣任督二脈 16:372019/09/10 政治 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG 09:182019/09/11 政治 黃崑虎14日中秋音樂會 「蔡賴會」恐落空 20:372019/09/11 政治 波頓對蔡英文的啟示 04:092019/09/12 論壇廣場 兩岸史話－蔡英文的左思右想 04:092019/09/12 兩岸藝文 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 國民黨31大老登報挺韓 網：獨缺他一人 - 政治 郭辦發聲明：即日起 郭台銘退出中國國民黨 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 郭台銘宣布退黨 「榮譽黨員」不榮譽語錄回顧 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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