教育部日前公布108年度數位學伴計畫傑出帶班老師獲獎名單，全國共有20位教師得獎，台南市麻豆區紀安國小黃孟儒主任、七股區樹林國小李易璋教師、東山區青山國小廖彩妤教師等3位獲獎，他們利用課後陪伴學生線上學習，讓偏鄉孩子得到更多鼓勵及樂趣。

數位學伴計畫是以大學學伴制為概念，培植大學生擔任偏鄉國中小學童的學伴，藉由國中小視訊設備與線上學習平台，教學端(大學伴)與學習端(小學伴)進行一對一線上即時陪伴與學習，參加計畫的偏鄉國中小則由「帶班老師」落實「生命陪伴生命，生活教導生活」核心價值，從課前電腦設備測試、課中督促學童專心與視訊故障排除、課後檢討並回饋大學生課程內容，與教學端攜手提升學童學習動機與興趣。

麻豆區紀安國小黃孟儒主任表示，一開始什麼都不會的小學伴一到電腦前茫然，與經過20次上課後的自信相較，有天壤之別，學伴計畫給紀安的孩子看見世界不同，在人際交融更自信。

七股區樹林國小李易璋教師表示，在數位學伴服務日子感受最深，莫過於孩子們的變化，他們的心，從封閉到打開，眼神變得閃亮，回答附加笑容。有些大學伴自覺教的不夠專業、不夠認真，但很明顯看到孩子們更上一層的體會與成長，學業進步比不上視野遼闊，分數提升比不上學習主動。

東山區青山國小廖彩妤教師表示，在每一次課程結束後，都會再三提醒青山小學伴向大學伴道謝，愛是互相的流動，相信透過小學伴對大哥哥或大姊姊輕輕的一句「謝謝大哥哥／大姊姊願意來教我，哥哥／姊姊辛苦了」，也能給予大學伴更加立即的鼓勵，讓彼此透過數位學伴課程得到成長並享受教學的快樂。

(中時 )