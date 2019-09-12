印尼官方及前總統哈比比（B.J. Habibie）的家人表示，在長期獨裁統治的前總統蘇哈托（Suharto）垮台後，為印尼迎來民主改革時代的哈比比，11日於雅加達過世，享壽83歲。

哈比比因為心臟衰竭，於位在首都的軍方醫院過世。

在宣布哈比比死訊的電視演說中，印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）稱曾是飛機工程師的政治家哈比比，是「世界級的科學家」、「印尼科技之父」。

哈比比1936年出生於南蘇拉威西省（South Sulawesi）的小鎮，在1970年代中期返回家鄉前，在德國、荷蘭攻讀航太工程。

蘇哈托統治印尼30年直到抗議民眾逼他辭職為止。哈比比在蘇哈托時期擔任副總統兩個月後，於1998年宣示成為印尼第3任總統。

哈比比讓世界上穆斯林人口最多的國家印尼走向民主化，並穩定經濟，走出亞洲金融危機及數十年的貪腐陰影。

1999年哈比比有驚人之舉，他突然宣布讓印尼統治的前葡萄牙殖民地東帝汶（East Timor）進行獨立公投。

當年公投後，東帝汶人以壓倒性的多數票支持獨立，並因此引發一波致命騷動。

哈比比只擔任總統17個月時間，他退出在1999年10月的選舉，由瓦希德（Abdurrahman Wahid）繼任。

(中央社)