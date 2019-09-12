郭台銘自今年4月17日正式從黨主席吳敦義手中接下榮譽狀，投入黨內總統初選，7月中初選失利後神隱，再度現身就是823與柯王同台，昨天還親自送月餅給柯媽媽與王金平，甚至派幕僚前去了解連署規定，參選動作愈來愈大。

為了挽救藍營分裂危機，前國民黨主席連戰今天偕同黨內大老刊登廣告，呼籲郭台銘團結一致，不料，此舉已來不及，郭台銘仍執意宣布退黨，郭今發出聲明並痛批，看到這份名單上，有多少人是人在曹營心在漢，因此擔憂如果30年來，同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨。

聲明稿也砲轟，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭先生當時返回國民黨的初衷完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨，「即日起，郭台銘先生退出中國國民黨」。

詢及是否和前總統馬英九事先聊過，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，這是郭台銘的立場與堅定意志，這跟馬英九沒關係。至於是否意味和國民黨撕破臉，蔡說，交由外界解讀，但這應該是郭台銘自己對整件事情與長久以來的心情表達。

接下來直接宣布參選？蔡沁瑜重申，9月17日給各界答案，不管做什麼決定一定會讓外界清楚。

中常委昨希望郭台銘與國民黨能「好聚好散」，而郭台銘借給國民黨的4500萬元早已償還。蔡沁瑜並未正面回應，僅批評部分中常委迂腐守舊，一直把持政黨，跟郭台銘重返國民黨的理念背道而馳，這部分遺憾且痛心。

(中時 )