網路時代來臨，自殺求助管道越趨多元！據生命線總會統計顯示，近年來藉由電子郵件、LINE或臉書訊息等管道尋求協助民眾日益增加；因此，為因應多元網路社交媒體的興起，生命線1995協談專線雖以傳統電話協談為主，近年來也著手訓練志工，培訓人力提供網路協談服務。

以基隆市生命線為例，平均每月約有15封求救信件，持續回復者約有10封信件，服務對象除國人外，也有大陸人士來信尋求協助，來信往返時間平均約持續1至2個月；粉絲專頁留言部分，每月固定服務個案約20案，求助訊息互動約120則，因粉絲頁互動模式，提供服務與支持時間較為彈性，短至2個月，亦有長達16個月的長期陪伴，服務對象除國人以外，也有香港、澳洲、美國華人來訊尋求幫助。

基隆市生命線主任李昌萬表示，雖然電子郵件較無法立即回覆或傳達溫度感的訊息，也許輔導效能會較不理想，然而，粉絲專頁部分因可立即回覆且互動性強，故協談的效果極佳，更常收到線上民眾許多溫暖的回饋與支持。無論如何，每封求救的訊號，對生命線而言都是重要的生命守護線。

負責網路協談志工表示，透過網路社交軟體尋求協助民眾普遍年齡較低，多為學生族群，部分為上班族民眾，習慣以電子郵件等文字傳達孤單無助與需要協助的需求。

生命線總會總會長張秀輝呼籲，若民眾發現某位朋友表達「孤單」、「無助」等訊息時，呼籲大眾及早給予一個溫暖的回應、多一句關懷的問候與花些時間陪伴與打氣；最後別忘了再提供一個協助團體的電話或網站連結，或許就能挽救了一個寶貴的生命。

捐款可洽(02)2718-9595。

(中時 )