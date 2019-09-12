中壢警加強掃蕩，強化中秋連假治安。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

中秋連假將展開，為了地區治安及交通順暢，桃園市中壢警分局於連假前及連假期間，大規模執行封城掃蕩及防飆防酒駕勤務，呼籲民眾把酒言歡同時，謹記勿發生危險駕車及街頭暴力情事，轄區各道路均加強取締交通違規，並運用快速打擊犯罪警網展現執法決心。

交通順暢方面，因應中秋連續假期重要幹道、風景區等旅遊熱點湧現之人、車潮，為維護各公共運輸場站、國道交流道周邊易壅塞路段之交通順暢，投入警、民力增加中壢、內壢交流道、中壢火車站、台灣高鐵桃園站、好市多、中壢百貨商圈、大江購物中心、華泰名品城及各重要道路交通疏導措施。

9月13日中秋節當日，桃園市新都心生活文化協會結合中壢區公所、SOGO百貨商圈周邊等17處社區舉辦的「銀河水岸、樂活新都心社區營造暨社會福利宣導」活動。上午7時30分至11時，沿老街溪河濱步道舉行健行活動，途經元化路、環北路、新明路、中央西路、中山路及中正路等路口，加強疏導不管制；17時30分至22時舉行「萬人烤肉晚會」，屆時依主辦單位申請路段（六和路自環北路至元化路段）實施封街管制，呼籲民眾提早改道其他替代道路，避免進入活動管制區域造成壅塞。

(中時 )