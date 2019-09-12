黃鼎鈞醫師示範高頻熱凝術治療足底筋膜炎示意圖。（台大醫院竹東分院提供／羅浚濱新竹傳真）

高頻熱凝術治療足底筋膜炎示意圖。（台大醫院竹東分院提供／羅浚濱新竹傳真）。

愛逛街購物的40歲唐小姐，一周血拼3天，每次血拚至少3小時，頻繁走動加上提重物，罹患「足底筋膜炎」造成腳底疼痛不堪，到台大醫院竹東骨科醫師黃鼎鈞處接受「高頻熱凝術止痛」，加上整天穿著舒適鞋墊，慢慢重拾逛街樂趣。

黃鼎鈞醫師說，腳的結構側面看起來就像一把弓一樣，足底筋膜有如弓弦一般，當腳著地時，因為體重會迫使足弓張開，足底筋膜也如弓弦一樣拉長，若是有足底筋膜炎就會產生疼痛。

足底筋膜炎在急性發炎初期，要避免久走久站，儘量不要連續走到痛，更要避免提重物，需要24小時穿著鞋墊支撐足弓，避免赤腳，配合吃消炎止痛藥，幾個禮拜會慢慢改善。

當疼痛已經超過數月甚至半年，就進入了慢性期，患者通常生活品質已經受嚴重影響，一般消炎止痛藥等保守治療都已無效。

黃鼎鈞認為此時可考慮做高頻熱凝術，將支配足底筋膜的痛覺神經傳導及敏感性下降，再透過鞋墊的保護，讓足底筋膜慢慢恢復，因足底筋膜的耐力已經變差，得養成保護腳底的好習慣，不要過度使用，以免復發。

由於市面上鞋墊琳瑯滿，黃鼎鈞建議選擇整個腳底覆蓋，且有彈性可以貼著足弓的，最好在購買前諮詢足踝專科醫師。年紀大的長輩若因足跟脂肪墊萎縮，則需穿厚的內底襯慢跑鞋包住足跟，以減輕腳跟負擔。

(中時 )