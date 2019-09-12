李孟居遭陸審查 蔡英文：確保人身安全為最優先 11:122019/09/12 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今上午赴土城視察時表示，目前透過陸委會及海基會等既有管道，以及任何可以協助的方式，盡一切力量掌握李孟居情況。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居上月赴港後失聯，國台辦昨證實，他因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查；對此蔡英文總統今上午赴土城視察時表示，目前透過陸委會及海基會等既有管道，以及任何可以協助的方式，盡一切力量掌握他的情況，並提供必要協助，「以人身安全、權益保護為最高原則。」 至於是否與對岸連上線？李孟軍目前人身安全的狀況如何？蔡英文拒絕透露並表示，「這件事現在可以講的就是這樣子，一切以讓他的人身安全獲得確保為優先原則。」 (中時 ) #安全 #人身安全 #李孟 #蔡英文 #審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 三事將壓垮民進黨？網：若還能連任 證明最沒用是... 08:072019/09/08 政治 周錫瑋開直播 批蔡英文修國安法是綠色恐怖 14:212019/09/09 政治 2020別讓小英贏人民輸 04:102019/09/10 時論廣場 天下雜誌民調：韓國瑜、蔡英文差距拉大 14:232019/09/10 政治 街頭民調超刺激！曾投扁的她曝支持韓主因 14:532019/09/10 政治 高鐵延伸到屏東 蔡英文：打通台灣任督二脈 16:372019/09/10 政治 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG 09:182019/09/11 政治 黃崑虎14日中秋音樂會 「蔡賴會」恐落空 20:372019/09/11 政治 李孟居港失聯 陸：危害國安受審 04:092019/09/12 焦點新聞 兩岸史話－蔡英文的左思右想 04:092019/09/12 兩岸藝文 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 國民黨31大老登報挺韓 網：獨缺他一人 - 政治 郭辦發聲明：即日起 郭台銘退出中國國民黨 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 台南深綠票倉民調 網民驚：韓國瑜還有這數字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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