屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居上月赴港後失聯，國台辦昨證實，他因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查；對此蔡英文總統今上午赴土城視察時表示，目前透過陸委會及海基會等既有管道，以及任何可以協助的方式，盡一切力量掌握他的情況，並提供必要協助，「以人身安全、權益保護為最高原則。」

至於是否與對岸連上線？李孟軍目前人身安全的狀況如何？蔡英文拒絕透露並表示，「這件事現在可以講的就是這樣子，一切以讓他的人身安全獲得確保為優先原則。」

(中時 )