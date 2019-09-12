副議長林沛祥（右）換上「一線四」警察制服，體驗基層員警辛勞。（警方提供／許家寧基隆傳真）

林沛祥穿上防彈衣，了解警方裝備與需求。（警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆市議會正值休會，副議長林沛祥突然換上新式警察制服，化身「一線四」員警坐上值班台接電話，在「師傅」的帶領下體驗警察值班、巡邏、家戶訪查、備勤等繁雜勤務工作，「一日警察」生活讓林沛祥直呼很硬，盼與市民給予警察更多支持與鼓勵

昨天一早林沛祥現身基隆市警察局第四分局安樂派出所，穿著帥氣警察制服展開一日體驗，副所長李明和先帶領他從最簡單的值班勤務，除了解各項值班應勤簿冊外，實際接聽不斷響起電話，手忙腳亂受理民眾報案和各種疑難雜症。

基隆市副議長林沛祥體驗警察值班甘苦。(許家寧攝)

輪到巡邏勤務時間，他跟著所長羅軒偉到轄區內各金融機構巡簽、巡視轄內各治安要點後，隨後執行家戶訪查勤務，拜訪各里長了解轄內各項治安、交通問題意見，而在體驗的最後，則擔服備勤勤務，協助處理各種事故，一刻都閒不下來。

林沛祥表示，許多人從小都有從警的夢想，希望能夠穿上這身制服打擊犯罪、懲奸除惡，維護社會治安，這次深入基層實際執行各項警察勤務，雖然只有一天的短暫體驗，但深刻體會到警察維護治安的辛勞付出，盼和市民一起成為警察堅強的後盾。

今年42歲的林沛祥，扛著留美博士高學歷，加上一張俊俏臉孔，清新形象去年首度參選安樂區市議員就初試啼聲，並高票當選副議長，父母為前市長林水木、前立委徐少萍，有員警透露，林待人處事謙虛，親切有禮，顛覆他對「政二代」的看法。

(中時 )