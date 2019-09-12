中選會今日(12日)召開記者會，發布正副總總統選舉公告時程與相關規範，，投票日期為2020年1月11日，此外從明日(13日)開始受理成為正副總統被連署人登記，17日截止，18日公告被連署人名單，19日至11月2日受理連署書，至於提前連署或app連署是否有效？中選會主委李進勇強調必須按照法律執行，希望所有想要競逐大位者都能為民表率。

中選會公告指出，總統連署門檻28萬384人，11月13日前公告總統選舉連署結果，11月18日到22日受理正副總統選舉候選人登記之申請，可採用政黨推薦或連署方式，符合政黨推薦資格的政黨只有國民黨、民進黨、時代力量與親民黨，12月3日審定候選人名單，13日公告。

此外選舉期間同一組正副總統候選人選舉經費上限為4億3029萬7千元，投票日將設立1萬7232個投開票所，工作人員將達22萬人，選舉人數預計可達1934萬人，有31萬8千首投族，而總統選舉的首投族有118萬人。

李進勇指出，去年九合一選舉併公投產生很大困擾，事後中選會加以檢討提出改革措施，其中一個方案就是降低每個投開票所的選舉人數，原本規定一個投票所約1500人，討論後決定降為1200人，因此本次大選才會增設投開票所。

此外同日還一併發布在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使選舉權選舉人登記公告，即日起開始受理，至12月2日截止。

而被詢問到提前連署、app連署是否有效時，李進勇表示希望所有想要競逐大位者都能為民表率，選舉是嚴肅的工作，一切都必須按照法律執行，所以有關各項連署文件都是法定表格都必須嚴格遵守，而連署書格式將在9月18日公告被連署人名單後才會交付。

(中時 )