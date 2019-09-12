現場石灰粉宛如白雪靄靄，清理期間匝道封閉。（翻攝照片／譚宇哲傳真）

現場石灰粉宛如白雪靄靄，清理期間匝道封閉。（翻攝照片／譚宇哲傳真）

今天凌晨3時許，一輛貨車行經國道3號南下新台五路入口匝道時不慎擦撞外側路燈桿，造成貨車上滿載的石灰粉包破損、散落一地，所幸無人傷亡，但現場石灰粉宛如白雪靄靄，清理期間匝道封閉，導致周邊大同路、新台五路從清晨6時許開始大塞車，直到上午9時許才逐漸緩解，讓用路人叫苦連天。

新北市交通局表示，汐止新台五路、大同路、禮門街和貨櫃聯絡道等汐止交流道周邊道路今天上午交通都受到影響，事故已在上午9時許排除。

(中時 )