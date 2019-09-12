國3匝道車禍滿地灰 汐止狂塞3小時 11:142019/09/12 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現場石灰粉宛如白雪靄靄，清理期間匝道封閉。（翻攝照片／譚宇哲傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 現場石灰粉宛如白雪靄靄，清理期間匝道封閉。（翻攝照片／譚宇哲傳真） 現場石灰粉宛如白雪靄靄，清理期間匝道封閉。（翻攝照片／譚宇哲傳真） 今天凌晨3時許，一輛貨車行經國道3號南下新台五路入口匝道時不慎擦撞外側路燈桿，造成貨車上滿載的石灰粉包破損、散落一地，所幸無人傷亡，但現場石灰粉宛如白雪靄靄，清理期間匝道封閉，導致周邊大同路、新台五路從清晨6時許開始大塞車，直到上午9時許才逐漸緩解，讓用路人叫苦連天。 新北市交通局表示，汐止新台五路、大同路、禮門街和貨櫃聯絡道等汐止交流道周邊道路今天上午交通都受到影響，事故已在上午9時許排除。 (中時 ) #汐止 #周邊 #匝道 #石灰粉 #大同路 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國慶預演 封路封站全城戒備 04:092019/09/08 話題觀察 提昇旅遊服務品質 潭雅神綠園道和平場站朝貼近民意 12:382019/09/08 生活 刑法與司法若不改 殉職警未婚妻怨：沒有用！ 11:532019/09/08 社會 汐止社區電梯停電 主委鑿洞遭住戶討「過路費」 15:532019/09/08 社會 愛情摩天輪 加快招商腳步 04:102019/09/09 地方新聞 中秋節連假車潮現中市警方實施交管抓酒駕 17:022019/09/09 社會 民進黨擬徵召太陽花女戰神賴品妤戰汐止 21:512019/09/09 政治 傳民進黨汐止提賴品妤 台聯：意外 11:022019/09/10 政治 中秋連假來桃園玩 國道、快速道路這樣走最順暢 18:232019/09/10 生活 台61線伸港、線西及洋厝交流道9月16日起分階段封閉施工 11:312019/09/11 生活 社會熱門新聞 10分鐘吞11片批薩僅45公斤 華裔美魔女大胃王驟逝 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 離奇！正妹控3男撿屍 內褲驗出「第4人」DNA - 萬象 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 霸氣正宮再嗆小三 爆：尪無法再「繁衍」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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