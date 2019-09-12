高鐵今明加開3班南下列車 全車均為自由座 11:172019/09/12 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高鐵公司今宣布，今明兩日將自南港站加開3班南下列車。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 明天就是中秋團圓日，高鐵公司今宣布，今明兩日將自南港站加開3班南下列車，各站均停且全車都是自由座，若需搭乘商務車廂的旅客，可持自由座車票並補足差價後，由列車長安排入座。 高鐵加開列車資訊，分別為今日晚間7點15分南港出發、9點50分抵達左營；明日早上9點15分南港出發、11點50分抵達左營；明日下午2點15分南港出發、4點50分抵達左營。 (中時 ) #列車 #南港 #左營 #高鐵 #自由 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南移屏東 三點受關注 20:122019/09/09 財經 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 11:502019/09/10 生活 自由車國手換跑道拚創業 曾兼差當水泥工 20:592019/09/10 體育 長城下的高鐵站 八達嶺封頂 04:092019/09/11 焦點新聞 中華第一車 站少人多風景好 04:092019/09/11 話題觀察 拍板! 高鐵南延屏東 傾向左營案 04:102019/09/11 財經要聞 外資狂賣12天 高鐵股價被打趴 04:102019/09/11 政治要聞 高鐵南延是選舉搞軌 04:102019/09/11 時論廣場 陳其邁觀「返校」台大校園鎮暴軍警歷歷在目 09:542019/09/11 政治 高鐵南延 蘇揆：建設留子孫 16:152019/09/11 政治 生活熱門新聞 琵琶颱風將生成 吳德榮：部分模擬路徑離台灣很近 - 生活 縣市長滿意度韓吊車尾 網友看到排名第一都笑了 - 生活 中秋連假全台下雨熱區曝光 氣象局一張圖讓人崩潰 - 生活 大港停辦稱「感受不到高市府支持」 文化局回應了 - 生活 超扯價差！iPhone 11飛日本買狂省5千5 但有兩大缺點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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