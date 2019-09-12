明天就是中秋團圓日，高鐵公司今宣布，今明兩日將自南港站加開3班南下列車，各站均停且全車都是自由座，若需搭乘商務車廂的旅客，可持自由座車票並補足差價後，由列車長安排入座。

高鐵加開列車資訊，分別為今日晚間7點15分南港出發、9點50分抵達左營；明日早上9點15分南港出發、11點50分抵達左營；明日下午2點15分南港出發、4點50分抵達左營。

(中時 )