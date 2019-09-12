大港開唱停辦 黃偉哲：歡迎到台南 11:212019/09/12 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市長黃偉哲歡迎大港開唱到台南。（曹婷婷翻攝黃偉哲臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「大港開唱」昨晚宣布將停辦，指已明顯感受不到高雄市政府的支持，台南市長黃偉哲隨後在臉書發文「歡迎『大港開唱』到台南，我們會全力協助」，引來大批網友湧入按讚。 黃偉哲針對「大港開唱」停辦消息，在臉書發文表示「台南有開闊的山河、是自由的城市、有溫純的人情。歡迎『大港開唱』到台南，我們會全力協助」，網友直呼「我台南人我驕傲、「謝謝偉哲」，但也有網友不忘呼籲市長支持在地音樂，「市長令人感動，請市長應該也多全力支持台南在地的南吼音樂祭～」 (中時 ) #台南 #大港 #市長 #網友 #黃偉哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘選總統？黃偉哲：民進黨做好「防台」準備 11:552019/09/08 政治 黃偉哲：郭台銘參選衝擊國民黨 綠營立委也要整合 13:282019/09/10 政治 陳菊以訟止謗 首戰敗評小林滅村費鴻泰無罪 15:002019/09/10 社會 蘋果新品全劇透 哪樣最吸睛？果粉答案很驚人 20:112019/09/10 科技 黃偉哲：台南第6選區 打到骨折 04:102019/09/11 地方新聞 市長滿意度韓國瑜墊底？他嘆：這點令人失望 10:082019/09/11 政治 Google台南建資料中心 黃偉哲指杯葛太陽能發電不可取 12:202019/09/11 生活 大港停辦稱「感受不到高市府支持」 文化局回應了 21:392019/09/11 生活 速審漁電共生 別讓Google跑掉 04:102019/09/12 地方新聞 大港開唱不辦了！年輕人崩潰：韓都不要我們的票嗎？ 07:592019/09/12 政治 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 國民黨31大老登報挺韓 網：獨缺他一人 - 政治 郭辦發聲明：即日起 郭台銘退出中國國民黨 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 台南深綠票倉民調 網民驚：韓國瑜還有這數字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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