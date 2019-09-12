「大港開唱」昨晚宣布將停辦，指已明顯感受不到高雄市政府的支持，台南市長黃偉哲隨後在臉書發文「歡迎『大港開唱』到台南，我們會全力協助」，引來大批網友湧入按讚。

黃偉哲針對「大港開唱」停辦消息，在臉書發文表示「台南有開闊的山河、是自由的城市、有溫純的人情。歡迎『大港開唱』到台南，我們會全力協助」，網友直呼「我台南人我驕傲、「謝謝偉哲」，但也有網友不忘呼籲市長支持在地音樂，「市長令人感動，請市長應該也多全力支持台南在地的南吼音樂祭～」

(中時 )