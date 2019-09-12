死課這兩產品 陸善意救不了美農民 11:142019/09/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美中在10月恢復貿易談判前互釋善意，北京宣佈了針對部份美國產品的報復性關稅豁免清單，而美國總統川普也宣佈，延後兩星期調升對價值2,500億美元（近7.8兆台幣）陸製商品加徵的關稅。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中貿易戰衝擊美大豆農 美中貿易會談前，北京公佈了對美國貨品課徵報復性關稅的豁免清單，但這對受中方報復性關稅衝擊最大的美國農民，卻還是沒辦法鬆口氣。 據CNN新聞網12日報導，如大豆和豬肉等美國農產品，還有數十億計美元其他美國產品仍在名單上，對中國大陸顧客來說，它們都變貴了。 美國農民是川普的重要票源，北京針對他們的產品加稅，讓這位白宮主人很是頭疼。川普已下令提撥280億美元（約8,705億台幣），以補助在貿易戰中受傷的美國農民。 (中時電子報) #豬肉 #大豆 #貿易戰 #中國大陸 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 蓬佩奧：美中貿易戰2020大選前可結束 07:422019/08/21 國際 美若再以關稅施壓 陸誓言報復 15:312019/08/22 國際 專家：陸會打贏貿易戰 7年甩美技術獨立 16:372019/09/10 國際 釋善意！陸公佈首批對美徵稅商品排除清單 17:092019/09/11 國際 川普釋善意！宣布對2500億美元陸商品延後加徵關稅 08:172019/09/12 財經 國際熱門新聞 梅克爾為何如此喜歡陸？專家分析... - 國際 美中貿易戰意外造就的世界第一：加拿大龍蝦 - 國際 死課這兩產品 陸善意救不了美農民 - 時事 不打了！華為撤回美扣押設備控訴 原因曝光了 - 國際 台客最愛的日本名酒「獺祭」宣布回收26萬瓶 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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