美中貿易戰衝擊美大豆農

美中貿易會談前，北京公佈了對美國貨品課徵報復性關稅的豁免清單，但這對受中方報復性關稅衝擊最大的美國農民，卻還是沒辦法鬆口氣。

據CNN新聞網12日報導，如大豆和豬肉等美國農產品，還有數十億計美元其他美國產品仍在名單上，對中國大陸顧客來說，它們都變貴了。

美國農民是川普的重要票源，北京針對他們的產品加稅，讓這位白宮主人很是頭疼。川普已下令提撥280億美元（約8,705億台幣），以補助在貿易戰中受傷的美國農民。

(中時電子報)