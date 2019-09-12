大港開唱將停辦 蔡英文：盼高雄市府珍惜 11:352019/09/12 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於在高雄已舉辦11屆的「大港開唱」明年將停辦，蔡英文總統今赴土城視察時表示，「這樣好的事情，希望高雄市府珍惜，可以繼續辦下去。」（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在高雄已舉辦11屆的「大港開唱」策展團隊昨在臉書指出，因感受不到韓市府支持，面臨無法克服的困難，大港開唱明年將停辦；對此蔡英文總統今赴土城視察時表示，高雄這幾年有很多文化、音樂祭活動，除了展現城市活力，也讓市民有了共處時刻，「這樣好的事情，希望高雄市府珍惜，可以繼續辦下去。」 (中時 ) #高雄 #市府 #大港 #繼續 #續辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 東方神起宣示台粉 繼續在一起 04:102019/09/08 娛樂新聞 拒絕追求遭砍 高中女三根斷指接不回 16:272019/09/09 社會 工商社論》全球經濟衰退威脅繼續升高 04:102019/09/10 財經要聞 與美國談判破局 塔利班揚言繼續戰鬥 18:462019/09/10 國際 縣市長施政滿意度成績不理想 林姿妙：繼續努力 18:422019/09/10 政治 遭批「公費黨用」 柯文哲施政報告遭杯葛 14:502019/09/11 政治 議員質疑柯市府 沒請假翹班做黨務 21:022019/09/11 政治 大港停辦稱「感受不到高市府支持」 文化局回應了 21:392019/09/11 生活 大港開唱不辦了！年輕人崩潰：韓都不要我們的票嗎？ 07:592019/09/12 政治 大港開唱停辦 黃偉哲：歡迎到台南 11:212019/09/12 政治 政治熱門新聞 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 國民黨31大老登報挺韓 網：獨缺他一人 - 政治 郭辦發聲明：即日起 郭台銘退出中國國民黨 - 政治 韓國瑜三重造勢 阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 郭台銘宣布退黨 「榮譽黨員」不榮譽語錄回顧 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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