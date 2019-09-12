在高雄已舉辦11屆的「大港開唱」策展團隊昨在臉書指出，因感受不到韓市府支持，面臨無法克服的困難，大港開唱明年將停辦；對此蔡英文總統今赴土城視察時表示，高雄這幾年有很多文化、音樂祭活動，除了展現城市活力，也讓市民有了共處時刻，「這樣好的事情，希望高雄市府珍惜，可以繼續辦下去。」

(中時 )