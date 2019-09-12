韓國瑜競選總部北部辦公室上午開「你越黑我越挺」記者會，指部份媒體以偏頗內容或標題殺人，誤導社會，再經政論節目、網路不斷渲導，分化藍營支持者對立，呼籲NCC主動查辦，選辦法律小組也進行蒐證，將提告不實的消息傳播。

北辦主任鄭世維表示，最近很多網路評論、報導或貼文轉傳並不符合事實，他強調，對於背離事實的消息，希望能撥亂反正，至於引述負面來源的消息，希望網友不要再轉傳，韓辦法律小組隨時蒐證，只要踰越法律分際，將會以法律訴訟來捍衛立場。

除鄭世維外，策略小組委員謝國樑、台北市議員戴錫欽、應曉薇等人也出席記者會，以9 月8日三重造勢晚會以及9月10日北市里長授證活動為例，一一澄清相關非事實的網路訊息或報導，包括造勢活動中，韓國瑜並未大進場阻斷馬英九前總統致詞；主持人也未刻意阻斷馬前總統發言；韓國瑜於里長授證時引述連勝文與丁守中參選台北市長，都是呼籲國民黨若對自己提出候選人存有質疑就是敗選，希望大家團結等。

戴錫欽表示，可以理解媒體報導時，在評論上會有立場，但下標時會技巧性用「問號」來規避法律責任，但近來發現連「問號」都不見了，而是用非事實標題來黑韓，此現象已經嚴重影響新聞專業。他呼籲，媒體報導能秉持新聞客觀與公正，也希望支持者對於網路上的錯誤標題或訊息，能明辨是非、了解事實真相。

應曉薇也指出，今天臺灣民主走到現在的境界，應該是越來越進步，韓國瑜參加高雄市長選舉得到勝選，不是選票而已，而是他競選的態度，不以負面新聞抹黑對手，或對對手私生活做尖銳字眼的刺激。但現今總統選舉才剛開始，媒體操作上卻越來越多負面報導，這是社會所不能容許的。

謝國樑則呼籲國家傳播委員會（NCC）對於近來媒體報導中，有許多錯誤且惡意引述錯的訊息，根據廣播電視法及衛星廣播電視法，這些已經具體上有法律疑義，韓辦法律小組將蒐集相關訊息，呈交NCC處理，請教NCC官員，碰到這些黑韓扭曲事實的報導，請問將如何處理？會視而不見？或與其利益相同就高高舉起輕輕放下？

鄭世維最後強調，選戰已經正式開打，希望支持者都能包容、理性，他也強調，各陣營彼此的支持者都能相忍為勝選，不要出現互相攻擊，讓對手陣營有機會挑撥分化的空間。他呼籲，所有支持者不要被外界用「問號」的影射就相信不實的報導，因而忽略團結，希望大家的信心絕對不要動搖。

(中時 )