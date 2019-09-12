教育部國教署透過就業導向課程專班，協助高職生畢業就有好工作。國立岡山農工106學年開設「航太精密機械就業導向課程專班」，高三下學期到漢翔航空實習，期間不但可領生活津貼與獎助學金，畢業後還有機會成為漢翔正式員工，二年來留用率分別為90％、100％。

岡山農工與漢翔航空合作開設的「航太精密機械就業導向課程專班」，自106學年度開始招生，以培育「國機國造」及航太產業基層技術人才為號召，吸引該校學生參與。歷經高一、高二的機械等基礎課程學習，高三下學期轉往漢翔實習，期間由漢翔加強航太零件、綜合機械加工等專業技能訓練，讓學生學習最符合業界需求的專業技能。

岡山農工學生讀這個專班，國教署在高三上、下學期都會發給5000元獎助金，他們高三下學期到漢翔實習，漢翔每月再發給生活津貼2.4萬元；畢業後，若當年度就業累計3個月以上，國教署還會加碼每人1萬元就業獎勵金，做為專班學生「畢業即就業」的鼓勵。

根據統計，「航太精密機械就業導向課程專班」106學年企業留用比率高達90％、107學年更是100％全數留用。起薪2萬4427元，工作滿一年若取得相關乙級證照，薪資調升為2萬8575元，工作滿3年且經公司考核通過，即成為正式員工，以「員級」員工任用，起薪3萬元以上。

教育部國教署強調，「做中學」是技職教育一大特色，高職學校在課程方面向來著重實務操作與理論結合，重視學生技能學習與就業能力培養；在就業選擇方面，學校均努力媒合優質企業並合作開班，希望兼顧學生就業保障與未來職涯發展。

教育部未來將持續支持與輔導職業學校與國內優質企業合作開設此專班，使高中職與國內優質企業建立長期合作關係，共同培育人才，傳承產業技術人力，提升學生就業意願及比率，也讓學生贏在職涯起跑點上。

(中時 )