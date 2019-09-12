颱風法西9日以日本關東史上最強等級颱風之姿重創千葉縣，成田機場聯外交通中斷成「陸上孤島」，特別是到今天仍有34萬多戶停電，部分地區慘況更有如地震及海嘯侵襲。

法西9日在千葉市中央區刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄，造成2人死亡、61人受傷，及逾90萬家戶停電等災情，連成田機場都一度變成「陸上孤島」，超過1萬3000人被迫在機場過夜。

法西一度造成93萬4900個家戶停電，其中千葉縣占整體約7成；而逾93萬家戶停電，是東電負責輸配電區域繼2011年311大地震後的最大規模。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣到今天上午8時止，仍有34萬多個家戶停電。負責配送電力的東京電力公司表示，全面搶修完成預計要等到13日以後。

東電表示，包括千葉市在內的區域，預計今天能搶修完成，但成田市與木更津市等地區，則至少還要等到明天以後。

東電表示，像這次這麼大範圍且長時間停電的情況，是繼2011年311大地震以來首度發生，目前已得到其他電力公司協助，將投入約1萬1000人全力搶修。

千葉市政府今天上午舉行災害對策本部會議，市長熊谷俊人會後受訪時說，這次的受災前所未見，當初應該以全縣之姿向中央政府要求更多協助才對，認為千葉縣政府對災情反應太慢。

對東電無法掌握電力搶修時程，熊谷也批評，應該要預想到可能發生的最壞情況。

由於千葉縣內大規模停電已進入第4天，對縣民生活帶來嚴重影響。千葉縣在法西侵襲後一度有約64萬個家戶停電，且不僅停電，停水的區域也不少，但到今天仍未復水復電。

法西過境後關東地方迎來酷暑天氣，許多家戶因為停電無法使用冷氣，有兩人疑似中暑死亡，還有一名使用人口呼吸器的80多歲女性，在君津市避難所內表示自己呼吸困難緊急送醫，長期停電的情況已對縣民生命帶來嚴重影響。

日本朝日新聞報導，東電表示，這次搶修電力困難的原因，主要是輸電纜大範圍受損，加上山區許多樹木被強風吹倒，搶修電力的大型車輛因為大量倒木而無法進入現場，變成要先處理掉這些倒木，花了不少時間。

東電技師總監鹽川和幸說，目前無法掌握電力設備受損程度，在颱風過境後要預測受災情況並不容易。

因為日本網友在推特上說，這波災情媒體報導太少，所以希望有人可以協助廣為周知，日本公民網路新聞平台8bitNews記者堀潤前往千葉縣鋸南町採訪，發現鋸南町災情比想像來得嚴重，「簡直就像遭受到地震及海嘯侵襲」。

鋸南町不少民宅受災，斷裂傾倒的電線桿壓在民宅及自用車上，而現場距東京都市中心僅約一小時車程。這裡的電纜與基地台都損毀，無法獲得適當的協助；便利商店因為嚴重受災也暫停營業，甚至有居民無法採購到食品。

(中央社)