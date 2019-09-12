《澳洲人報》（The Australian）昨天報導，我國邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞已宣布，「台灣對索國毫無用處」。這是台索邦交頻傳不穩之際，由蘇嘉瓦瑞本人釋放最強烈的訊號，恰巧索國外長馬內列昨天仍在台灣，今早才返回索國。

外交部發言人歐江安今天表示，昨天《澳洲人報》的相關報導，以及我國對於台索邦交的立場與聲明，都第一時間讓馬內列知道，外長也會將我國政府與人民的心聲帶回去與總理報告。

歐江安說，台灣與索羅門正在積極溝通，雙方溝通的管道是暢通的，相信蘇嘉瓦瑞總理很了解台灣的立場以及我國政府與人民的相關呼籲，「這時候是總理要做決定，我們正在盡所有一切可能管道努力當中，我們也希望索國政府能做出正確決定。」

外交部政務次長徐斯儉將於下週訪問索國，歐江安表示，屆時會就相關議題與索國溝通，會談議題與情形會進一步適當說明。

(中時 )