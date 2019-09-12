選委會總幹事湯蕙禎（右）頒發當選證書給郭蔡美英。（甘嘉雯攝）

任經發局長的兒子郭裕信（左）恭喜媽媽郭蔡美英遞補市議員，未來可望出現媽媽質詢兒子的畫面。（甘嘉雯攝）

觀音區市議員歐炳辰因涉及圖利罪遭判刑6年，由於「涉有刑事案件被判決確定，經宣告褫奪公權且尚未復權者，符合選罷法遞補規定」，他的位置因而由當時獲得票數第三的落選頭郭蔡美英遞補，12日桃園市議會舉行宣誓就職典禮，掩不住開心的心情，加上觀音鄉親觀禮，她說會為觀音的建設所打拼。

在桃園地方法院院長邱瑞祥監視下，郭蔡美英完成宣誓程序，她曾當選第17屆桃園縣議員，桃園市升格後，郭蔡美英想爭取連任，但同黨籍鄉長歐炳辰因升格也想轉換舞台，觀音應選2席，民進黨只有提名1席空間，因民調不如歐炳辰，改推先生、前立委郭榮宗參選，當選第1屆市議員。

不過郭榮宗因違反選罷法，民事一審判決當選無效，刑事被判刑6個月，趕在高院審理前先辭掉市議員，但由於觀音只有2席議員，缺額達1／2，因此辦理補選，當時有郭蔡美英的兒子郭裕信、吳宗憲、戴兆華參選，郭裕信為倫敦政經學院畢業，頂著小英學弟光環參選，不過郭裕信最後仍不敵吳宗憲。

而2018年第2屆市議員由歐炳辰、吳宗憲當選，郭蔡美英為落選頭，歐炳辰卻在擔任觀音鄉長期間，因將鄉有土地低價賣給東和鋼鐵公司，被高院依貪汙罪判刑6年、褫奪公權5年，因而要入監服刑。

9月底市議會要開議，郭裕信目前在市府認經濟發展局長，郭蔡美英就職後，將出現媽媽議員質詢兒子局長的畫面，郭蔡美英說「不會放水」，郭裕信說，市議會有63個議員，每個議員的意見都很寶貴。

(中時 )