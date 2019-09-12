新北市一名正妹小美（化名）2017年7月間與友人到北市信義區夜店狂歡，喝醉後被李姓男子等3人帶走，隔天酒醒發現自己全裸，躺在摩鐵床上，下體明顯疼痛，懷疑自己遭撿屍性侵，嚇得馬上報警，但檢警在小美內褲採驗的DNA，與這3男不符，新北地檢署檢察官最後將3男不起訴。

3男到案後否認性侵，李男還辯稱，3人在夜店喝酒時就與小美有互動，甚至有發生親密行為，且經她同意才帶往摩鐵，但小美到了摩鐵後在車庫裡嘔吐，經過清理才將人扶上2樓房間休息，本來想進一步發生性關係，被拒絕之後就作罷。

檢警採驗小美的貼身衣物，雖有驗出一名男性DNA，卻與遭指控的3人不符，加上僅憑對話截圖、友人之間的錄音內容，仍無法斷定有遭到性侵，最後檢方因為缺乏直接或間接證據，處分不起訴3人。

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(中時電子報)