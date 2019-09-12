美國今天紀念911恐怖攻擊18週年，總統川普誓言將較以往「更猛烈」地打擊阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）。

911事件是在美國本土發生的最致命恐攻，促使美國揮軍攻打阿富汗。罹難者家屬今天在紐約和華盛頓舉行紀念活動時，川普發表了這番言論，此前他撤銷原本應具歷史性意義的阿富汗和平高峰會。

法新社報導，川普在向近3000名911罹難者致敬的國防部活動中宣布，將空前地加劇對塔利班發動軍事攻擊。

川普指出，「過去4天來」，美軍已「更加嚴厲打擊我們的敵人，手段比美軍曾遭受的攻擊更猛烈，且仍將持續下去」。

這次攻擊性質為何尚未立即明朗，不過川普表示，一名美軍上週在炸彈攻擊中喪命後，他取消週末與塔利班舉行和平會談，這道進攻命令是在和談喊卡後發布。

此外，他也警告好戰分子不要再對美國發動攻擊。

川普說：「若他們因任何理由回到我們國家，我們將追緝他們直到天涯海角，且將運用力量，這種美國從未使用過的力量。」

「我不是說核子力量。他們從未見過即將要發生在他們身上的事。」

川普發出這番好戰言論時，發動攻擊的蓋達組織（Al-Qaeda）也釋出一段影片，呼籲襲擊美國、歐洲、以色列和俄羅斯的目標。

(中央社)