位在彰化縣福興鄉的新統聯環保公司，接受知名藥粧公司委託銷毀一批外銷面膜，不料竟疑似並未全部依簽訂契約內容全數銷毀，部分流入市面，並在購物平台上私自販售，藥粧公司發現對手疑似違約且擔影響商品商譽憤而報案，彰化檢警11日前往搜索後帶回傳喚16人，檢方認環保公司黃姓負責人與和陳姓下游兩人涉嫌違反廢棄物清理法及刑法背信等罪，訊後諭令黃男以50萬元交保。

檢警調查，本土知名藥粧大廠所製造一批銷往大陸地區的面膜，因品管發現有不良品自行退運，並委託新統聯環保公司銷毀，但新統聯受託後實際上卻將部分面膜交給陳姓男子等民眾使用、轉售；彰化地檢署將全案指派檢察官賴政安指揮彰化縣警察局刑事警察大隊偵辦。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢警經研析線報及資料比對後，掌握該環保公司領有清除廢棄物許可執照，卻未依廢棄物處理程序，及與藥妝公司所訂立之契約銷毀面膜，反而將將報銷面膜載回後，堆置在自家公司倉庫，並未實際運送往溪州焚化爐進行銷毀，甚至被多人索取後，轉而在網拍平台低價銷售。

彰檢檢察官賴政安、余建國11日指揮彰化縣警局，會同彰化縣環保局、衛生局前往環保公司搜索，現場查扣報廢外流之面膜共342箱，總計高達3.5公噸，並傳喚嫌犯及證人等16人到場，訊後認黃姓負責人即共犯陳男兩人已涉違反廢棄物清理法及刑法背信等罪，被告黃男諭知交保50萬元。

(中時 )